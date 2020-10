Mamma terrorizzata dal figlio.Vende il suo trattore per pagargli le prostitute

Mamma minacciata dal figlio. Vende il suo trattore per pagargli le prostitute

Una triste storia di cronaca arriva dal Vicentino, precisamente da Valdagno. Una madre è stata costretta a vendere il trattore di famiglia, non per comprarsi una casa più grande e più bella, ma solo per finanziare il vizietto del figlio 47 enne dipendente dal sesso: i soldi servivano a pagargli le prostitute. L’uomo è attualmente a processo per estorsione e maltrattamenti in famiglia. Sostiene di avere una dipendenza psicologica dal sesso che lo obbliga a cercare continuamente rapporti sessuali. Per lui è stata disposta una perizia psichiatrica. La donna, per soddisfare le richieste costanti del figlio, ha dovuto in particolare vendere un trattore utile alle attività familiari. Agli inquirenti ha spiegato che la paura delle minacce e delle possibili violenze del figlio è stata più forte di qualsiasi razionale motivazione.