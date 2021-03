Mamme contro le scuole chiuse: “C'è il Covid? Facciamola all'aria aperta"

Succede a Milano, ma è una situazione comune a tante, troppe, famiglie italiane. La chiusura delle scuole per via dell'innalzamento della curva dei contagi è una scelta dolorosa, che certamente non viene presa a cuor leggero dalle istituzioni, con il comprensibile obiettivo di limitare i danni.

Mamme in lotta contro le scuole chiuse: i motivi di perplessità

Pur comprendendo la ratio di tali decisioni, ci sono molti motivi per essere perplessi. In primo luogo è tutto da dimostrare che le misure di sicurezza adottate nelle classi, soprattutto tra i più piccoli, non siano poi una garanzia superiore di sicurezza rispetto agli assembramenti che invece continuano a verificarsi nelle strade e nelle aree giochi, ben poco sorvegliate anche dove se ne dispone il divieto di utilizzo. Poi c'è l'enorme questione dei genitori: se si chiudono le scuole, ma le attività lavorative vanno avanti, si crea un ulteriore problema di organizzazione a nuclei sempre più ridotti, dove è molto raro avere un supporto da nonni o altri parenti.

A questo si lega la considerazione di fondo, sulla quale è necessario riflettere: se è pericoloso stare in una classe, non lo è di meno stare fianco a fianco in ufficio, in fabbrica o sull'autobus. Con troppa facilità si dispone la chiusura di tutto ciò che non produce soldi in maniera diretta (le scuole, ma anche palestre, piscine e attività sportive in genere), disconoscendone il fondamentale valore sociale.

Mamme in lotta contro le scuole chiuse: la soluzione dal quartiere di Baggio

Le mamme del quartiere di Baggio, periferia ovest di Milano, hanno l'enorme merito di essersi attivate per mettere in campo una soluzione concreta: se la scuola all'aperto la facciamo noi, perché non provare a farla anche con le insegnanti? La loro battaglia fa eco a quella di altri genitori di tutta Italia, ugualmente esasperati e in difficoltà nel spiegare ai loro figli come mai si debba privarli di quella esperienza di socializzazione che conta tanto quanto la didattica vera e propria. Tutto questo si inserisce nel solco di analoghe iniziative e prese di posizione di studenti delle scuole superiori (ma anche medie), che a più riprese hanno gridato la loro rabbia nei confronti della didattica a distanza, intesa come soluzione facile e autoassolutoria, che consente ai decisori di non impegnarsi per trovare una via di uscita più impegnativa. Erano anni che non si vedevano mobilitazioni così frequenti e convinte da parte dei giovani e dei loro genitori, spesso al loro.

