Matera, bimbo di 3 anni scomparso trovato morto. "Caduto nel fiume in piena"

"Ieri il fiume Bradano era in piena e tumultuoso a causa delle recenti piogge e il bambino verosimilmente e' scivolato giu' dall'argine ed e' finito nel fiume. Stamattina il livello del fiume si e' abbassato e ci ha consentito di ritrovare il corpo che era rimasto incastrato tra i canneti. I cani della squadra ricerca molecolare servizio cinofili di Firenze dell'Arma, ci hanno portato subito in quella direzione e dopo poco tempo lo abbiamo trovato". Lo ha detto ai giornalisti il comandante provinciale dei Carabinieri di Matera, il tenente colonnello Samuele Sighinolfi, presente stamane in contrada Marinella di Metaponto (Matera) dove e' stato ritrovato il corpo senza vita del bambino di tre anni, scomparso ieri mattina. "Purtroppo l'abbigliamento del bambino non ci ha aiutato perche' vestito con colori molto simili a quelli della vegetazione e quindi si era mimetizzato".