Messina, mamma e figlio scomparsi: "Non ho più niente, rivoglio il mio passato"

Resta avvolta nel mistero la scomparsa di mamma e figlio a Messina, spariti a piedi nelle campagne dopo un tamponamento in autostrada. Da lunedì non si hanno più notizie di Viviana Parisi e del figlio di 4 anni. Stamattina - si legge sul Giornale di Sicilia - sono nuovamente riprese le ricerche da parte della task force, una lotta contro il tempo che vede impegnati diversi agenti, vigili del fuoco e anche il servizio speciale per le persone scomparse, oltre a unità cinofile e droni. Cresce l’apprensione per loro sorti, un mistero la loro scomparsa, la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta per comprendere cosa sia realmente successo, cosa abbia spinto la donna ad andare a 100 km di distanza da Venetico, avendo detto al marito, il noto Dj, Daniele Mondello, che sarebbe andata a Milazzo, a comprare le scarpe al piccolo.

"Il suo comportamento è stato normalissimo - spiega la cognata - aveva anche preparato un sugo per il pranzo". Sulla scomparsa di Viviana Parisi e del nipotino parla la cognata Stefania Mondello: "Ha preparato il pranzo e poi è sparita". Non riusciamo a capire - ha spiegato la cognata - perchè si trovasse in località Caronia, lunedì mattina è uscita insieme al figlio con l'intenzione di recarsi a Milazzo per acquistare un paio di scarpe. Il marito si era anche offerto di accompagnarla, ma lei ha preferito uscire da sola". Le uniche tracce sono dei post su Fb di Viviana. “Non ho più niente - scriveva nel mese di luglio - ma piano piano vorrei riprendermi il mio passato per andare avanti”.