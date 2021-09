Messina, truffa milionaria al Servizio sanitario nazionale: 25 indagati

Corruzione, a Messina maxi truffa ai danni della Sanità: 25 persone indagate, di cui 3 destinatarie di misura interdittiva

Corruzione, falsi, accessi abusivi a sistemi informatici, truffa aggravata, sono i reati ipotizzati nell'operazione "Drg" dei finanzieri del comando di Messina. Disposto il sequestro di oltre 3 milioni di euro nei confronti di 7 strutture private convenzionate, ritenuto profitto del reato di truffa aggravata al servizio sanitario pubblico. I 25 sono indagati a vario titolo, tra funzionari pubblici dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina e dirigenti e dipendenti delle strutture private convenzionate, titolari delle più importanti case di cura operanti nella città dello Stretto. La complessa attività d'indagine, sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Messina, su delega del pool di magistrati della procura specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione, ruota intorno all'acronimo Drg (Diagnosis Related Group): un dettagliato sistema che consente di classificare ogni singolo caso clinico in una determinata casella (il ministero della Salute ha previsto oltre 500 casistiche), variabile in relazione alla diagnosi, agli interventi subiti, alle cure prescritte ovvero alle caratteristiche personali del singolo paziente ricoverato in una struttura accreditata.

Una dirigente dell'Asp messinese giostrava con i vertici di case di cura

Nodale il ruolo di una dirigente dell'Asp di Messina di 65 anni, (di recente posta in quiescenza e per tale motivo non destinataria di provvedimento cautelare, indagata per ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, accesso abusivo a sistema informatico, falso e corruzione), già a capo del Nucleo operativo di controllo dell'Asp di Messina, descritta dal giudice come soggetto che, "forte di una consolidata esperienza amministrativa e burocratica", si è dimostrata "dotata di una pervasiva capacità di orientare l'impatto della macchina amministrativa" dalla medesima diretta, con "atteggiamento spregiudicato, piegandola a interessi di parte in funzione di un tornaconto personale". Dai tabulati emerge che la donna vantava un "rapporto privilegiato e di cointeressenza" con i vertici delle case di cura: un romano di 82 anni, per la C.G. Spa e la G. spa, società destinatarie, complessivamente, di maggiori importi profitto di truffa per 423.934 euro. La ex dirigente dell'Asp risulta avesse fornito a un medico dipendente della G. spa, ora indagato per accesso abusivo a sistema informatico, le proprie credenziali riservate, al fine di consentirgli di inserire i dati relativi alle procedure di verifica sulle cartelle cliniche.

E poi un calabrese di 63 anni, direttore sanitario della casa di cura gestita dalla Cot spa, destinataria di maggiori importi provento di truffa per 364.415 euro, peraltro indagato anche per accesso abusivo al nominato sistema informatico; un messinese di 51 anni, socio accomandante della casa di cura Vs, destinataria di maggiori importi provento di truffa per 655.063 euro.

Soggetti nei cui confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire incarichi apicali nell'ambito di imprese e persone giuridiche, per la durata di quattro mesi.

Altre case di cura coinvolte

Risultano rapporti privilegiati anche con altre case di cura operanti a Messina: la casa di cura Cr, per il tramite dell'amministratore delegato, destinataria di maggiori importi provento di truffa per 259.866 euro; documentati accessi abusivi al sistema informatico predisposto dall'assessorato alla Salute, eseguiti da due dipendenti della società, ora indagati; la Casa di cura Sc, amministrata dalla Pscrmi, destinataria di maggiori importi provento di truffa per 400.594 euro; la casa di cura amministrata dalla C. srl, per il tramite dell'amministratrice pro tempore 61 anni, destinataria di maggiori importi provento di truffa per 899.215 euro; tutti indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato.

La ex dirigente dell'Asp si sarebbe servita di 14 consapevoli addetti al suo ufficio, tutti indagati per reati di falso, relativamente ai verbali redatti quali componenti/ispettori del Nucleo Operativo di Controllo. A tale riguardo, la donna è giunta persino a dare indicazioni ai suoi collaboratori circa cosa scrivere, ovvero non far rilevare in sede di ispezione delle case di cura, come ad esempio quando disponeva di non verbalizzare carenze di personale in orario notturno: "No, non scriverla come criticità, non la scrivere"; ovvero ancora in ordine alle modalità di intervista dei pazienti circa la qualità del servizio offerto, allorquando suggeriva che tale attività venisse svolta in presenza del direttore sanitario, così da condizionare i pazienti nelle risposte che avrebbero fornito.

"Fate delle interviste ai pazienti insieme al direttore sanitario, però fallo col direttore sanitario così hanno una remora nel... ok ci siamo capiti!...". Per tale circostanza risulta indagato, per reati di falso anche il direttore sanitario della Cg spa. La ex dirigente dell'Asp si è resa protagonista anche di ulteriori gravi ipotesi di reato, che il giudice ha definito come "mercimonio della funzione pubblica", per aver sollecitato un amministratore di una casa si cura in ordine ad un miglioramento del trattamento economico del figlio, dipendente della G. spa. La stessa società avrebbe peraltro consegnato alla donna dei gioielli; avrebbe inoltre ottenuto da un'altra casa di cura l'assunzione del compagno di una sua collaboratrice amministrativa e di un'altra conoscente.