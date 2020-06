Meteo, caldo record: arriva l'AFA. Ecco dove e quando

Meteo, esplode il caldo: arriva l'afa

L’estate è ormai esplosa in Italia dove le temperature aumentano sempre di più. Nelle ultime ore il caldo si è diffuso in tutte le regioni del Centro-Nord e presto raggiungerà anche il Sud.

In molte zone d’Italia sono già stati superati i 30°C, ma i termometri segneranno temperature ancora più alte. Ecco dove e quando.

Meteo: caldo record in Italia

I valori massimi continueranno a salire fino a toccare i 35°C. Nella giornata di oggi il caldo continuerà ad interessare il Nord, con punte di 32°C in Emilia, e al Centro. A Roma e a Firenze si toccheranno i 33°C.

Un fronte instabile al Sud farà registrare qualche grado in meno, ma nei prossimi giorni si supereranno i 32°C anche nel Meridione.

Nelle giornate di giovedì e venerdì è attesa una lieve flessione termica, ma nel fine settimana scoppierà ancora il caldo. Tra sabato e domenica si segnaleranno temperature record. I valori massimi toccheranno punte di 34-35°C in Emilia, in particolare a Bologna e Ferrara, in Toscana, soprattutto a Firenze, in Sardegna e al Sud, con picchi più alti in Sicilia e in Puglia.

Il caldo si estenderà poi in modo diffuso in tutta Italia, ma è attesa l’afa in Pianura Padana.