Meteo, esplode di nuovo l'estate e torna il caldo. Ecco quando e dove

Chi pensa che sia arrivato l'autunno si sbaglia. L'estate sta per tornare e in grande stile. Il caldo tornerà presto ad essere protagonista induscusso facendo salire i termometri fino a 37°C. Prima però un'intensa perturbazione porterà nuove piogge e soprattutto nubifragi in Italia. Ecco le previsioni meteo fino al weekend.

Meteo, esplode di nuovo l'estate: toccheremo punte di 37°C. Ecco quando e dove

In queste ore un intenso fronte perturbato dalla Sardegna si è portato su Toscana e Lazio e presto raggiungerà Umbria, Marche e Abruzzo. Piogge abbondanti stanno interessando l’isola, in spostamento verso il Centro e il Nordest. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che la giornata di lunedì 31 agosto sarà caratterizzata dal maltempo al Centro e al Nordest con piogge a tratti sotto forma di nubifragio che in mattinata colpiranno Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio il maltempo si porterà sul Nordest con altre piogge diffuse e insisterà su Marche e Abruzzo. La situazione andrà migliorando sul resto del Nord e continuerà ad essere piuttosto stabile al Sud (a parte isolati temporali in Campania)dove il caldo la farà da padrone (37°C in Puglia, Calabria e Basilicata). Le cose cominceranno a cambiare da martedì quando l’alta pressione delle Azzorre comincerà ad avvicinarsi al nostro Paese. Dopo una pausa dalle piogge attesa appunto per martedì, un’altra debole perturbazione interesserà il Nord nella giornata di mercoledì con altri temporali, però a carattere sparso. Un cielo irregolarmente nuvoloso invece interesserà il Centro-Sud, ma non ci saranno precipitazioni degne di nota.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da giovedì l’anticiclone comincerà a invadere l’Italia favorendo un generale miglioramento del tempo su gran parte delle regioni. Tornerà una fase di tempo stabile, soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento con un clima estivo, ma decisamente gradevole. Il bel tempo continuerà anche nel primo weekend di settembre.