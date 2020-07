Meteo estate 2020: l’anomalia che 'spaventerà' a fine luglio e agosto

Gli italiani sono ormai abituati alle estati super calde e afose. Solitamente, nei mesi di luglio e agosto il clima diventa quasi insostenibile, soprattutto nelle città dove tende a crearso una vera e propria cappa di calore. L’anticiclone africano arriva ogni anno e sembra prolungare la sua visita sempre di più, facendo diventare le temperature roventi. I tipici temporali estivi, intensi e brevi, spesso non riescono a rinfrescare l’aria.

Quest’anno però stiamo assistendo a qualcosa di diverso. Anche se ci sono state giornate più calde, con picchi superiori ai 40°C, il clima non è insopportabile. Le frequenti precipitazioni degli ultimi giorni hanno anche abbassato le temperature portandole a livelli gradevoli.

Stiamo vivendo un’estate “normale”, non si boccheggia e il caldo non solo è sopportabile ma perfino piacevole. Secondo quanto prevede ilmeteo.it, le piogge ristoratrici torneranno a fine Luglio e interesseranno anche il mese di agosto, impedendo al caldo torrido di esplodere. È prevista addirittuta una rottura per Ferragosto causata dalla Niña.

“Quando qualcosa è normale, ci fa più paura” scrive ilmeteo.it, parlando di un’estate “anomala”, caratterizzata da un clima estivo “normale”.