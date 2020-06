Meteo, grandine in arrivo e TROMBA MARINA. Grandina già in...VIDEO

Previsioni meteo, di nuovo grandine in arrivo e TROMBA MARINA. Grandina già su...VIDEO

Previsioni meteo: nubifragi e grandine ancora in agguato. Italia immersa nel maltempo. Tromba marina in Sardegna.

Meteo, torna la grandine: ecco dove e quando

Il maltempo continua ad interessare tutta l’Italia. Sono attesi nelle prossime ora nuovi nubifragi e temporali. Tornerà persino la grandine che sta già colpendo alcune zone.

Nelle ultime due ore sono ulteriormente peggiorate le condizioni climatiche in Italia, in particolare sulle regioni centro settentrionale interessate da numerosi temporali, come fa sapere 3bMeteo. Le zone maggiormente colpite sono Toscana, Umbria, Lazio, medio alto Adriatico ed Emilia Romagna.

Meteo: tromba marina a Bosa Marina in Sardegna

Sta facendo il giro del web il video di una tromba d’aria che ha raggiunto la costa, trasformandosi per qualche secondo anche in tromba d’aria, senza creare alcun danno. "Si è trattato di una tromba marina - spiega Matteo Tidili, meteorologo di Rai pubblica utilità - quando ha toccato per alcune decine di metri la linea di costa si è trasformata in una tromba d'aria per poi dissolversi in pochi secondi".

Il fenomeno "è legato alla forte instabilità atmosferica dovuta all'aria fredda che stazione in quota sul Mediterraneo – aggiunge Tidili - che poi va in contrasto con la temperatura dell'acqua che si sta via via riscaldando. Tecnicamente è un waterspout, vortice non mesociclonico, differente da quelli creati dalle supercelle che si registrano in America".

Meteo, grandine in arrivo in Italia: ecco dove sta già grandinando

Nelle prossime ore è previsto il ritorno della grandine che ha già colpito alcune zone d’Italia. Una forte grandinata ha interessato il Forlivese. Grandine abbondante registrata anche sull'Appennino Modenese tra Castelvetro e Sassuolo.