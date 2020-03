Cronache

Venerdì, 6 marzo 2020 - 16:00:00 Meteo weekend, neve in arrivo in pianura: sarà abbondante. Clima in tilt Weekend dominato dal maltempo con neve anche a quote basse, pioggia e freddo. PREVISIONI METEO WEEKEND. NEVE DOVE E QUANDO

Meteo neve Meteo weekend: arriva la neve anche in pianura. Sarà abbondante Nella giornata odierna il clima è in lento miglioramento, ma le condizioni meteorologiche sono pronte a precipitare. Nella giornata di domani l’Italia sarà nuovamente interessata da una perturbazione atlantica che porterà freddo e piogge, ma soprattutto tanta neve. Meteo weekend: neve in arrivo a bassa quota. METEO NEVE SABATO La giornata di sabato inizierà con un maltempo diffuso nelle regioni del Nordest e del Centro-Sud. Il cielo sarà molto nuvoloso. Vi saranno inizialmente leggere piogge a carattere sparso. Nel corso delle ore il tempo peggiorerà. Le perturbazioni si sposteranno verso Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Queste regioni saranno interessate da rovesci sparsi, temporali e neve. Le previsioni meteo parlano di nevicate diffuse sugli Appennini a partire dai 1000 metri, ma non sono escluse localmente precipitazioni a quote più basse. Sopra i 1600 metri sono previsti anche 20 cm di neve. Meteo weekend: la neve continuerà anche domenica? Il maltempo proseguirà nella giornata di domenica, interessando principalmente le regioni adriatiche, Calabria, Sicilia e Puglia. Sul resto delle regioni splenderà il sole.