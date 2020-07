Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa, Musumeci: ‘La Sicilia non è una colonia’

Migranti, 48 soccorsi da Guardia costiera italiana

Sono 114 i migranti soccorsi su due barconi e sbarcati a Lampedusa (Ag) durante la notte. La Guardia costiera ha rintracciato al largo dell'isola 70 tunisini su un natante. Neanche il tempo d'ultimare le procedure di trasferimento verso l'hotspot che la Capitaneria ha avvistato e agganciato un altro barcone con a bordo 44 extracomunitari: 4 marocchini e 40 originari del Bangladesh. Anche i due gruppi sono stati portati al centro di prima accoglienza dove si trovano, al momento, 650 persone. Ieri 520 Migranti erano

Migranti, Musumeci: “Sicilia non va trattata come colonia”

"Avrete già letto dei 100 Migranti scappati a Caltanissetta. Si aggiungono ai tunisini scappati a Pantelleria e a quelli evasi dall'hotspot di Pozzallo, i quali, a loro volta, si sommano a tutti gli altri. Nessuno dica che è responsabilità delle forze dell'ordine: fanno tutto quello che possono e siamo loro grati.

È semplicemente sbagliato che si faccia finta di nulla da parte del governo di Roma e che si dica che 'tutta va bene'. Pretendo rispetto per la Sicilia, non può essere trattata come una colonia. Abbiamo dato disponibilità e chiediamo reciprocità, ma vediamo che nella gestione del fenomeno migratorio c'è troppa improvvisazione e superficialità". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Caltanissetta, ritrovati 80 dei 100 migranti fuggiti

Intanto il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha dichiarato: "La questura mi comunica che 80 fuggitivi sono stati ripresi", riferendosi ai migranti fuggiti dal centro di accoglienza.

Lampedusa, proteste dopo lo sbarco dei migranti

Alcuni lampedusani, stanotte, hanno bloccato - tendendo una corda - l'unica strada d'accesso al molo commerciale. Fra i manifestanti anche l'ex senatrice della Lega Nord, Angela Maraventano. Al molo sono andati la Digos, i poliziotti dell'Immigrazione e i carabinieri. "Abbiamo bloccato tutto, non entra nessuno e non esce nessuno - è stato detto durante la protesta - . Siamo stanchi, adesso basta".

La protesta è avvenuta mentre era in corso lo sbarco dei 44 Migranti, originari del Marocco e del Bangladesh, che erano stati soccorsi in mare aperto dalla Guardia costiera. "Chiediamo due aerei per trasferire, immediatamente, questi migranti che sono sull'isola perché siamo in pericolo - ha detto Maraventano - Stiamo manifestando pacificamente, non stiamo ostacolando nessuna situazione di emergenza". La polizia sta valutando denunce per interruzione di pubblico servizio e resistenza passiva a pubblico ufficiale.

Bari: tampone negativo agli ospiti del Cara

Intanto la prefettura di Bari ha comunicato che gli attuali ospiti del Cara hanno eseguito lo screening sierologico o il tampone orofaringeo con risultato negativo. Non sono programmati arrivi nella regione Puglia e già da oggi il centro verrà alleggerito con il trasferimento di oltre 200 migranti.