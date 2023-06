Migranti, c'è una Cutro anche in Grecia. "Nella stiva almeno 100 bambini"

Naufragio in Grecia, i leader dell'Ue affronteranno la questione al vertice di giugno

Continuano le operazioni di soccorso della Guardia costiera greca a sud della città di Pylos, nel Peloponneso, dopo il naufragio di un peschereccio: le ricerche sono andate avanti tutta la notte, ma non hanno portato a nuovi sviluppi.

Il numero dei superstiti rimane 104, mentre la Guardia costiera ha chiarito questa mattina che sono stati recuperati 78 corpi, e non 79 come era stato riferito ieri. Secondo testimoni a bordo c'erano più di 700 persone. Un sopravvissuto parla di decine di donne e minori chiusi sottobordo dai trafficanti salpati da Tobruk, in Libia, e diretti in Italia.