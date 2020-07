Migranti: due barche con 140 persone in difficoltà. Sos: "Stiamo morendo"

Due barche in pericolo, una con 95 e l'altra con 45 persone a bordo in fuga dalla Libia, si trovano nelle acque in zona Sar di Malta. Gli occupanti chiedono "soccorso immediato". Lo denuncia su Twitter ALARM PHONE, secondo cui le autorita' sono informate "ma non rispondono".

Nel corso della mattinata, ancora aggiornamenti da ALARM PHONE sull'imbarcazione con 95 naufraghi a bordo: "03.45: Ancora più acqua entra nella barca. Abbiamo detto loro che Malta è stata avvertita ma non risponde. "Ma stiamo affogando, cosa aspettano? che moriamo?" Hanno detto. Hanno poi ricevuto una chiamata da un numero maltese 'stiamo arrivando, stiamo arrivando'", si legge su Twitter. Poi, in un post successivo, un nuovo aggiornamento: "08.36: siamo ancora in contatto con le 95 persone in pericolo. Continuano a mandarci le loro coordinate GPS ma noi le inoltriamo alle autorità invano. Non riusciamo a contattare #Maridive230 per chiedere soccorso. Sono alla deriva da ore e hanno bisogno di soccorso in #Europa".