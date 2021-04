Missionaria uccisa in Perù: colpita con machete più volte mentre dormiva

Missionaria in Perù: uccisa a colpi di machete Nadia de Munari

Nadia De Munari è il nome della missionaria laica italiana assasinata in Perù, forse durante un tentativo di rapina. A riferirlo sono 'Il Giornale di Vicenza' e 'Il Corriere Veneto' citando fonti di stampa del Paese sudamericano.

La donna, 50 anni, originaria di Schio, in provincia di Vicenza, sarebbe stata più volte colpita nel sonno con un machete. Secondo la testimonianze degli altri volontari, martedì sera tutti erano andati a letto, ma la mattina Nadia è stata trovata in una pozza di sangue. Trasportata in un ospedale di Lima, è stata subito sottoposta a un disperato intervento chirurgico, ma è morta poche ore dopo.

In Perù con l'Operazione Mato Grosso, la Missionaria era responsabile nel centro 'Mamma mia' di Nuevo Chimbote, realizzato da padre Ugo De Censi. Nel Paese sudamericano dal 1995, aiutava i poveri delle baraccopoli e gestiva gli asili destinati ai bambini. Come riporta Avvenire, l'aggressione è avvenuta mercoledì scorso nella sua casa a Nuevo Chimbote, sulla costa centro-settentrionale.

La Farnesina, attraverso l'ambasciata italiana in Perù, sta seguendo le indagini, che sono in corso. Lo riferiscono fonti del ministero degli Esteri, secondo cui la rappresentanza è in contatto con le autorità locali che indagano sulla morte di Nadia De Munari, e con i famigliari in Italia per fornire loro assistenza.