Modena, ragazzina diventa maschio a 17 anni. L'ok del tribunale

Modena, una ragazzina di 17 anni diventa maschio. Il tribunale ha autorizzato il cambio sesso

La 17enne potrà diventare un maschio. La minorenne accusava forme di depressione, “con manifestazione di episodi autolesionistici”, legata alla disforia di genere, la non identificazione con il proprio sesso che implica una conseguente condizione di disagio/sofferenza per tale incongurenza. I genitori della ragazzina avevano presentato la proposta al tribunale civile di Modena. Il cambiamento avverrà, si legge sul Resto del Carlino, in via anagrafica sia sanitaria, in accordo con l’adolescente e i genitori. I giudici hanno autorizzato la correzione anagrafica e le pratiche terapeutiche, ma hanno chiesto di rinviare gli interventi a un secondo momento. I giudici hanno dichiarato che l’adolescente “presenta a tutti gli effetti un aspetto completamente maschile e attribuzione sessuale e anagrafica femminile”. L’ufficiale dello Stato civile del Comune di Modena modificherà l’atto di nascita, sostituendo il femminile con il maschile.

LEGGI ANCHE