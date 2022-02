Molestie scuola, "in dad ci guardavano in cam facendo allusioni sessuali"

Molestie scuola, "tutti sapevano ma nessuno faceva niente"

La vicenda delle molestie a studentesse ed ex studentesse all'istituto Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza resta di stretta attualità. La protesta degli studenti che da ormai 5 giorni occupano la scuola adesso è arrivata ai piani alti del governo e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha deciso di intervenire. "Abbiamo inviato subito gli ispettori per accertare i fatti e le responsabilità di ognuno nel pieno rispetto delle prerogative della magistratura. Casi come questi non possono rimanere nell’ombra o inascoltati". Dopo gli sfoghi di alcune ragazze, - si legge sul Corriere della Sera - che hanno raccontato sui social di essere state molestate da un professore, e la denuncia di una studentessa ai carabinieri, la Procura di Cosenza ha aperto un’inchiesta conoscitiva. Le molestie si sarebbero moltiplicate nel periodo della Dad.

I professori, - prosegue il Corriere - avendo avuto accesso ai recapiti telefonici delle alunne e al computer, le avrebbero infastidite anche in orario extrascolastico. «Hanno violato la nostra intimità — dicono alcune ragazze —. Mentre facevamo lezioni con la didattica a distanza, alcuni docenti ci facevano domande personali e intime. Ci facevano apprezzamenti sul nostro abbigliamento con chiare allusioni". Secondo gli studenti, la storia andava avanti da un po’. "Tutti sapevano — racconta Fausto Cirillo, del quinto anno che nel nostro istituto c’erano state delle attenzioni nei confronti delle alunne». Tutti tranne i genitori delle ragazze. "Molte di loro sono terrorizzate e non hanno avuto il coraggio di aprirsi neanche con noi", spiega Antonella Veltri, presidente di Dire, donne in rete contro la violenza. "Siamo stati noi ad avvicinarci a loro e con fatica siamo riusciti a farle parlare". Tra l’altro, molte sono in procinto di sostenere la maturità e temevano ripercussioni sugli esami.

LEGGI ANCHE

Vaccini, Green Pass illimitato ma non per tutti. Scade a chi ha preso il Covid

Molestie scuola, "Mandami la foto del seno se vuoi il 6". Insegnante nei guai

Pensioni: aumenti degli assegni fino a 700 euro nel 2022. Ecco a chi e come