Molestie scuola, "Mandami la foto del seno se vuoi il 6". Insegnante nei guai

Abusi scuola, "Molte ragazze molestate come me, va fermato"

Il liceo Valentini-Majorana di Castrolibero in provincia di Cosenza è finito nel mirino degli ispettori del ministero della Scuola che oggi saranno nell'istituto per fare chiarezza sul caso. Diverse studentesse ed ex studentesse dell'istituto - si legge su Repubblica - hanno denunciato di aver subito molestie sessuali da parte di un insegnate, ma si indaga anche su latri due. Diana ha 21 anni e i capelli neri. Studia Fashion design a Milano. Solo quando è salita al Nord, ha iniziato una vita nuova, ha dato un senso "al disagio che mi accompagnava", ha lentamente compreso "cosa mi era successo al liceo e cosa mi aveva fatto quel professore di Matematica e Fisica. A me e a decine di altre ragazzine. Se portavo la coda alta, mi chiamava bella cavalla e diceva che aveva voglia di galoppare. Faceva continui commenti sul mio seno, il mio culo, la mia vita sessuale. Cercava spesso l’abbraccio, con la mano morta provava a toccare il seno. A me, ad altre".

"Quelle violenze - prosegue una delle ragazze molestate a Repubblica - non erano mai finite, il professore non aveva mai smesso. Dovevo fare qualcosa e allora ho costruito una pagina Instagram, il Callout, in cui ho raccontato il mio pregresso. In poche ore sono arrivate le altre testimonianze. Come la storia della fotografia al seno: o mi giri un WhatsApp intimo o non ti do la sufficienza. La preside dopo questo episodio si limitò a sospendere il prof per un mese, poi a cambiargli plesso. Chi ci ha provato a denunciare, a partire dai rappresentanti d’istituto, è stato bocciato".

