Monica Supertino, la pm insulta la polizia: “Con la vostra multa mi ci pul..."

Monica Supertino, magistrato in servizio alla procura di Torino, torna a far parlare di sé. Secondo quanto riferisce La Stampa, la Supertino è stata fermata dalle forze dell’ordine per una manovra stradale imprudente. Il giudice avrebbe superato una colonna di macchine ferme al semaforo, invadendo la corsia opposta. L’infrazione è stata notata da una volante della polizia che si trovava in zona e che ha prontamente bloccato la donna al volante.

Forse infastidita per essere stata sorpresa sul fatto, si è rivolta così agli ufficiali che le hanno comminato la sanzione amministrativa: “Io con il bollettino postale mi ci pulisco il cu**”. Epiteti che sono stati naturalmente inseriti nel verbale, assieme alla contravvenzione e alla sospensione della patente. Affaritaliani.it aveva già parlato di Monica Supertino qualche tempo fa. Infatti, la giudice, salutista ed esperta di diete, era salita alla ribalta come youtuber.

La donna spiegava e consigliava i suoi personali metodi per dimagrire, tenersi in forma e prepararsi nel migliore dei modi alla prova costume. Un vero e proprio “metodo Supertino”, così come definito dalla stessa pm. Lo slogan era: “Segui il metodo Supertino e arriverai all’estate in forma smagliante”. Con tanto di neologismo coniato per l’occasione: “Pietroso” in riferimento allo stato fisico a cui si arrivava dopo aver seguito attentamente la sua dieta. Ora però, quei video sono stati rimossi da YouTube.