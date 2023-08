Morta Michela Murgia, la scrittrice 51enne lottava da tempo contro un tumore

Morta Michela Murgia, la lotta contro il cancro resa pubblica e le sue battaglie politiche

Michela Murgia è morta a Roma nella tarda serata di ieri, la scrittrice aveva 51 anni e lottava da tempo con un tumore renale al quarto stadio, il più avanzato. Dallo scorso 6 maggio, data in cui raccontò pubblicamente del suo carcinoma renale, ha aggiornato i suoi lettori con costanza sullo sviluppo della sua malattia. Con una foto che la ritraeva sorridente con cuffie e cannule nasali dell’ossigeno, lo scorso 29 luglio aveva fatto sapere di essere tornata in ospedale. "Posso stare meglio, ma non posso più stare bene. Meglio è comunque preferibile a male". Nata il 3 giugno 1972 a Cabras, un piccolo comune di quasi 9mila abitanti in provincia di Oristano in Sardegna, Michela Murgia è stata un’intellettuale dai mille volti.

Dal 2010 al 2014 è stata sposata con l’informatico Manuel Persico. Lo scorso 15 luglio sono arrivate le seconde nozze: si è sposata civilmente con l’attore Lorenzo Terenzi. Un passaggio obbligato e "controvoglia", determinato dalla necessità di garantirsi i diritti a vicenda qualora le cose si fossero complicate perché «lo Stato vuole un nome legale che prenda le decisioni". Poi una settimana dopo ha celebrato quella che per lei era l’unione in cui credeva davvero: la storia d’amore con la sua famiglia queer.