Morto in bici a 18 anni il pronipote di Prodi

E’ morto in ospedale dopo essere stato investito da un’auto mentre era in bici, Matteo Prodi, 18 anni, pronipote dell’ex premier Romano Prodi. Il giovane era rimasto ferito ieri pomeriggio dopo essere stato urtato da un vettura mentre era in sella alla sua bicicletta nella zona collinare di Bologna. Trasportato all’ospedale Maggiore in gravi condizioni è deceduto in mattinata. Il nonno del 18enne è Vittorio Prodi, fratello di Romano, ex presidente della Provincia di Bologna (dal 1995 al 2004) ed ex parlamentare europeo. Il giovane frequentava la quinta di un liceo scientifico cittadino.