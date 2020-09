Muore dopo un pestaggio a Bari, le immagini dell’aggressione

Gli agenti della Squadra mobile, in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato Carlo Tisti, di 26 anni, gia' noto alle forze di Polizia, con l'accusa dell'omicidio di Onofrio Coppolecchia pestato nella serata del 22 e deceduto in ospedale il successivo 25 agosto. Coppolecchia, come si precisa in una nota, si era recato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo riferendo di sentirsi male ma anche di non aver subito alcuna aggressione ma immediato era stato il peggioramento dell'uomo che nell'arco di 30 minuti era entrato in coma. Inutili erano stati i tentativi dei medici di soccorrerlo, e l'uomo era morto un paio di giorni dopo per un'emorragia cerebrale.

Gli agenti della Mobile hanno deciso di approfondire la vicenda sospettando che il trauma cranico dell'uomo fosse avvenuto a causa di un pestaggio. Hanno cosi' ricostruito che il 22 agosto nel quartiere San Paolo, poco prima che il Coppolecchia si recasse in pronto soccorso, questi era stato brutalmente aggredito da un giovane che, indossando mascherina, guanti ed un cappellino da baseball, lo aveva colpito a calci e pugni. Nel tentativo di fuggire Coppolecchia sarebbe stato colpito da un calcio alle gambe cadendo rovinosamente sull'asfalto battendo il capo rimanendo tramortito e privo di sensi sul selciato. Grazie a interrogatori e alle immagini degli impianti di videosorveglianza in brevissimo tempo e' stato identificato il 26enne, oggi arrestato; peraltro nella sua abitazione e' stato inoltre rinvenuto l'abbigliamento, usato durante il pestaggio, che che e' stato sequestrato. La Procura ha quindi emesso la misura cautelare e il 26enne e' stato rintracciato e condotto in carcere.