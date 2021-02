Napoli, incendio a Fuorigrotta: 2 vittime. Una stufa la causa del rogo

Due anziani sono morti e un'altra persona e' rimasta ferita in un incendio in un appartamento a Napoli. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5 di stamani in via Mercantini, quartiere Fuorigrotta, per le fiamme divampate dall'abitazione al quinto piano di un edificio di sei. Rinvenuti i corpi senza vita di due persone, mentre una terza risulta gravemente ustionata. Sono stati messi in salvo con due autoscale gli occupanti dell'ultimo piano. In corso accertamenti: indaga la polizia.

Sarebbe una stufa elettrica malfunzionante la causa dell'incendio. Le vittime sono un fratello e una sorella (e non come si era appreso inizialmente marito e moglie): Mario Schiano, 93 anni e la sorella Anna, 72 anni. Ferito il figlio dell'uomo, Dario, 46 anni, ricoverato ora al centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli. La palazzina e' stata evacuata per le operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza. Proseguono i rilievi i vigili del fuoco e polizia.