Micronesia, tre naufraghi si salvano scrivendo un enorme Sos sulla spiaggia

Avventura drammatica, ma a lieto fine, per tre marinai della Micronesia, naufragati su un'isola spersa nel Pacifico e salvati dopo tre giorni dal più classico degli stratagemmi: un Sos gigante scritto sulla spiaggia e avvistato dai mezzi dei soccorritori. Militari australiani e americani hanno rinvenuto i tre uomini su Pikelot Island, un atollo lungo meno di 500 metri a quasi 200 km a ovest del punto da dove erano partiti con la loro imbarcazione di sette metri. Finito il carburante, i tre sono andati alla deriva. Le autorità di Guam hanno lanciato l'allarme sabato scorso e alla ricerca dei tre pescatori si è mossa anche la nave Hmas, che era in viaggio tra l'Australia e le Hawaii. Domenica, un elicottero di Canberra ha avvistato l'enorme Sos sulla sabbia, vicino a una capanna di fortuna costruita sulla spiaggia dell'isolotto. Atterrato, ha controllato che i tre naufraghi fossero in "buone condizioni" e ha lasciato loro acqua e cibo. Per andare a prenderli è salpata una nave dalla Micronesia, arcipelago di oltre 600 piccole isole sparse su una vasta superficie.