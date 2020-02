News oggi 11 febbraio: politica, economia, cronaca, sport, esteri

Dalla politica interna alla politica estera, dalla economia alla finanza, dalla cronaca allo spettacolo. Ogni giorno 5 notizie di cui potete parlare a cena.

Se il governo Conte cade si va alle urne? Il Quirinale studia le alternative. Eco quali sono.

Davvero il Quirinale manderebbe il Paese alle urne immediatamente in caso di caduta di questo governo? Da giorni i giornaloni cartacei e il main stream del Palazzo rilancia il refrain delle elezioni come unico sbocco a un'eventuale crisi del Conte II, con tanto di richiamo perentorio di Sergio Mattarella. In realtà il presidente della Repubblica - ricordano molti parlamentari di maggioranza e opposizione - ha come compito quello di applicare la Costituzione. Quindi, prima di sciogliere le Camere, proverebbe a vedere se in questo Parlamento ci sono le condizioni per dar vita a un'altra maggioranza e a un altro esecutivo, come prevede appunto la Costituzione.

Air Italy messa in liquidazione

Air Italy, l'ex Meridiana controllata da Karim Aga Khan, andrà in liquidazione. Questa volta, a differenza di quanto accaduto in passato, i nuovi capitali non sono arrivati (anche per ostacoli normativi) e la compagnia chiuderà i battenti.

L'assemblea dei soci (al 51% l'Aga Khan e al 49% la compagnia Qatar Airways riuniti in AQA Holding) ha deciso "all'unanimità - si legge in un comunicato emesso al termine della riunione - di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato".

"In questa fase Air Italy - prosegue la nota - lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente".

Coronavirus: primo vaccino in 18 mesi. Oltre 1000 le vittime

Potrebbe essere pronto in 18 mesi il primo vaccino contro il nuovo coronavirus della polmonite. Lo ha detto da Ginevra Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms.

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha chiamato il nuovo coronavirus Covid19. "Abbiamo dovuto trovare un nome che non si riferisse a una zona geografica, a un animale a un individuo o a un gruppo di persone e che fosse anche pronunciabile e riferito alla malattia" ha spiegato il direttore generale.

Irlanda, le elezioni accelerano la trasformazione dell'Uk in Little Britain

Il Regno Unito sembra destinato a diventare sempre più disunito. E la Gran Bretagna sembra destinata a diventare una Piccola Bretagna, una Little Britain. Un processo avviato dalla Brexit e dalla vittoria trionfale di Boris Johnson alle elezioni dello scorso 12 dicembre e che rischia di subire un'accelerazione dopo le elezioni anticipate in Irlanda di sabato 8 febbraio, i cui risultati definitivi mostrano un quadro diverso, molto diverso, da quello di un tempo.

La sinistra nazionalista dello Sinn Fein ha infatti registrato un successo senza precedenti, raggiungendo il secondo posto con il 22 per cento che significano 37 deputati. Solo uno in meno del Fianna Fail di Michael Martin, che arriva primo con il 24,5 per cento dei volti e, appunto, 38 deputati. Anche qui una sorpresa, visto che il Fianna Fail era all'opposizione. Il Fine Gael, il partito del premier uscente Leo Varadkar, è arrivato solo terzo con il 21 per cento e 35 rappresentanti.

Il nipote di Adriano Galliani ingaggiato dal Nottingham Forrest

"Il club è lieto di dare il benvenuto ad Adrian Galliani per la squadra Under 23. L'attaccante vanta un percorso prestigioso nel settore giovanile, avendo vestito la maglia del Milan e dell'IMG Academy Usa. Galliani giocherà ora nella Forest Academy dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista fino alla fine della stagione 2020-21" scrive il Nottingham Forest in una nota.

L'attaccante classe 2001 Adrian Galliani, nipote dello storico amministratore delegato del Milan oggi dirigente del Monza, Adriano Galliani, è stato ingaggiato dal Nottingham Forest.

