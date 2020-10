Nizza, attacco in chiesa: 3 morti. Ucciso uomo ad Avignone

A Nizza, nella cattedrale di Notre Dame nel centro della città, alle ore 9.00, un uomo munito di coltello ha assalito diverse persone. Morti un uomo, il guardiano della cattedrale, e due donne: una di esse è stata decapitata e l'altra, gravemente ferita nella chiesa, nonostante sia riuscita a fuggire e rifugiarsi in un bar, non ce l'ha fatta . Diversi i feriti, tra cui uno in gravi condizioni. L'attentato è avvenuto durante le giornate di celebrazione nel mondo islamico della nascita del Profeta Maometto.

Un arresto. Forse un altro terrorista in fuga

La polizia ha arrestato un uomo per l'assalto all'arma bianca in cattedrale, che ferito, è stato portato in ospedale ed ora è ricoverato in terapia intensiva. L'autore dell'attacco con il coltello nella cattedrale di Nizza in cui sono morte tre persone e altre sono rimaste ferite sarebbe un 25enne di nome Brahim, secondo quanto hanno riferito fonti giudiziarie.

Il centro città è totalmente chiuso e tutti i negozianti e i clienti sono rintanati in uffici e negozi. La zona e' stata transennata e sono stati avvertiti anche detonazioni che sarebbero da ricondurre alle operazioni di polizia. E' in corso una caccia all'uomo a Nizza, si cerca un complice dell'aggressore che ha attaccato la cattedrale poco dopo le 9. La polizia chiede agli abitanti di prestare attenzione.

Uomo armato ucciso ad Avignone: ha urlato Allah Akbar

Un uomo armato di coltello ha cercato di assalire dei poliziotti in una strada di Avignone urlando Allah Akbar due ore dopo l'assalto nella chiesa di Notre Dame a Nizza, ha confermato il ministero degli Interni. L'assalitore, sarebbe morto per le ferite riportate dopo essere stato colpito da proiettili d'arma da fuoco della polizia, ha aggiunto Europe 1.

A Gedda, in Arabia Saudita, attaccata guardia del consolato francese

Gedda è un moderno polo commerciale e un punto di passaggio per i pellegrinaggi verso le città sacre dell'Islam.

Il sindaco:"E' terrorismo. Serve il pugno duro".

La polizia ha fatto irruzione sparando almeno sette colpi. Il sindaco della città, Christian Estrosi, ha dichiarato:" "Non abbiamo dubbi che si tratti di un attentato: l'assalitore, quando veniva ricoverato, non faceva altro che gridare 'Allah Akbar, Allah Akbar". Nizza fu teatro il 14 luglio del 2016 un terrificante attentato: un camion di consegne si lanciò contro la folla che partecipava alle celebrazioni della festa nazionale sul Lungomare, la celebre Promenade des Anglais. Il bilancio fu tragico: 84 morti. "Dobbiamo applicare il pugno duro. Non se ne può più. Ci vuole il pugno duro, va sconfitto il nemico: l'islamofascismo", ha attaccato il sindaco Estros. Inoltre ha chiesto la chiusura di tutte le chiese, i luoghi di culto e tutti i luoghi pubblici sensibili, nella città dopo l'attacco alla cattedrale in cui hanno perso la vita tre persone. "Ho chiesto che tutte le chiese siano chiuse, che tutti i luoghi di culto siano chiusi, che tutti i luoghi pubblici dove c'è allarme, asili nido o simili, siano chiusi per il momento", ha detto il primo cittadino. "Abbiamo bisogno di rinforzi significativi per proteggere l'intera città, rassicurare la popolazione di Nizza", ha aggiunto.

Attivata la cellula di crisi

Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha annunciato su Twitter lo svolgimento di una "riunione di crisi". Il presidente francese Emmanuel Macron sarà alle 10,30 a Beauveau, sede del ministero dell'Interno, dove si sta riunendo l'unità di crisi e successivamente è atteso a Nizza dove arriverà a fine mattinata, come ha reso noto l'Eliseo, secondo quanto riporta Bfmtv. In precedenza il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, aveva comunicato di aver ricevuto una telefonata disostegno da parte del presidente francese e anticipato l'arrivo di Macron in città dopo l'attacco presso la basilica di Notre-Dame.

Allerta alta in tutto il Paese

Il premier francese, Jean Castex, ha dichiarato "la massima allerta terrorismo" in tutto il Paese dopo l'attacco alla cattedrale di Nizza. Afferma inoltre che "la risposta del governo sarà ferma, immediata e implacabile", annunciando la reazione dell'esecutivo al "tanto barbaro attacco quanto codardo" alla cattedrale di Nizza.

Le campane della cattedrale risuonano senza sosta

Le campane della chiesa di Notre Dame a Nizza, dove questa mattina si è svolto l'attacco che ha provocato tre morti, risuonano senza sosta. "E' un simbolo, la barbarie islamista non ci farà mai tacere. Oggi sono stati colpiti il nostro Paese e la sua storica", ha commentato il deputato Eric Ciotti.

La testimonianza

Una testimone Fabrice Viriglio, proprietario di un'agenzia assicurazione accanto alla cattedrale di Nizza dell'attentato avvenuto stamattina dice che "la rabbia in Francia sta montando. Da giorni si avvertiva qui a Nizza un'esasperazione palpabile."-continua-"Mi sono rintanato dentro l'ufficio perchè vedevo la gente correre. Ho sentito sette colpi d'arma da fuoco e ho avuto molta paura".

Condanna dell'attentato da parte del governo turco

La Turchia "condanna fermamente l'attacco selvaggio" nella cattedrale di Nizza. Lo rende noto il ministero degli Esteri turco che esprime la sua solidarietà alla Francia. "Condanniamo fermamente l'attacco compiuto oggi all'interno della chiesa di Notre-Dame a Nizza e porgiamo le nostre condoglianze ai parenti delle vittime", ha dichiarato il ministero degli Esteri turco in un comunicato stampa.

La condanna del Consiglio francese del culto musulmano

Il Consiglio francese del culto musulmano condanna "con forza l'attentato terroristico" di Nizza. "Insegno di lutto e di solidarieta' alle vittime e i loro cari", si legge su Twitter, invita i "musulmani di Francia ad annullare tutte le festivita' della festa del Malwid."

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

[#attentat ] Quartier Centre ville secteur Notre Dame toujours bouclé, sous contrôle de la @PoliceNationale sur place , Sécurité Publique 06, RAID,PJ, police scientifique, Investigations en cours ne venez pas sur site. pic.twitter.com/yzVHfpDLvc — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) October 29, 2020

Cordoglio da parte di tutte le forze Europee

"Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le nostre certezze sono più forti di fanatismo, odio e terrore. Ci stringiamo ai familiari delle vittime e ai nostri fratelli francesi. Nous Sommes Unis!". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Twitter.

Sempre su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, esprime vicinanza alla Francia:"Sono profondamente turbato e rattristato dalla notizia dell'orribile attentato a Nizza. Questo dolore è sentito da tutti noi in Europa. Abbiamo il dovere di stare insieme contro la violenza e contro coloro che cercano di incitare e diffondere l’odio”.

"Tutta la mia solidarietà alla Francia e ai francesi. I miei pensieri vanno alle vittime dell'abominevole attacco di Nizza e ai loro cari. Tutta l'Europa è con voi". Lo scrive il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel su Twitter.

La Conferenza episcopale francese " i cristiani non diventino un obiettivo da colpire"

La Conferenza episcopale francese ha definito un atto "indicibile" l'attacco che ha lasciato tre morti nella basilica di Notre-Dame a Nizza e ha auspicato che "i cristiani non diventino un obiettivo da colpire". "Siamo commossi, molto commossi e in una sorta di stupore per questo tipo di atto indicibile", ha detto all'Afp padre Hugues de Woillemont, portavoce della Cef. "C'è un urgente bisogno di combattere questa cancrena che è il terrorismo, così come c'è l'urgenza di mettere in piedi in modo concreto una fraternità nel nostro Paese", ha aggiunto.