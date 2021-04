"No vax da trattare come i terroristi". Social contro la proposta di Bassetti

Matteo Bassetti contro i no vax "terroristi". Sull'infettivologo pioggia di critiche

"Oggi abbiamo movimenti no vax che bruciano la porta dell'Istituto superiore di sanità o mettono una bomba in un centro vaccinale. Se per gli operatori sanitari è stato introdotto l'obbligo di vaccinarsi, anche in questo caso è necessaria una legge che punisca chi prende posizione contro i vaccini. Questa gente va trattata come abbiamo trattato negli anni Settanta i terroristi". Così ha scritto l'infettivologo Matteo Bassetti in un post sul suo profilo Instagram, senza usare mezzi termini, spingendo in conclusione: "Vanno fermati subito".

"Bassetti":

Per questo post su Instagram pic.twitter.com/iJmnEBajxl — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 6, 2021

Ma la proposta di Bassetti non è stata accolta bene dalla rete. Critiche a raffica sono volate sull'infettivologo. Eugene Dearborn twitta: "Qualcuno spieghi a questi signori che avere DUBBI su QUESTO VACCINO non vuol dire essere genericamente “no vax”. Anche perché sono i giornali stessi a seminare zizzania su questo argomento". Francesco Petrazzuolo: "Come no, bravo Bassetti! Un'idea geniale dire di perseguire i No Vax confermando totalmente le loro idee strampalate della dittatura del politicamente corretto! Sono parole orribili. Un uomo di scienza deve convincere le persone con i dati. Così li barrica ancora di più". Un altro utente, Daniele Guidazzi, cinguetta: "Credo si dovrebbe occupare del suo lavoro e non fare politica. Di politici ne abbiamo troppi, di dottori pochi".