Non è l'area, le confessioni di una escort: "Politici famosi, sesso e droga"

Non è l'arena, le confessioni choc di una escort: "I miei clienti? Sono tutti potenti"

Una escort intervistata a Non è l’arena ha rivelato che i suoi clienti "sono tutti potenti, importanti. Dall'imprenditore in trasferta che vuole compagnia per un paio d'ore, politici, personaggi dello spettacolo. Politici di livello nazionale che vanno in televisione", ha precisato.

La donna ha raccontato che per ingaggiarla i clienti "mandano qualcuno di loro fiducia, un collaboratore o l'autista, mi paga un'ora e mi propone la situazione. Mi dice che si tratta di una persona importante. Mi paga anticipatamente e mi manda una macchina a prendere. Vado sempre io da loro, hanno sempre dei posti dove mi possono ospitare".

Durante l’incontro la escort viene “perquisita per verificare che non abbia telecamerine, microspie nascoste”. "Mi vengono tolti i telefoni, poi si passa all'atto pratico”, aggiunge la donna. "Non si parla mai di soldi – aggiunge -, le cifre sono sempre consistenti. Una volta ho ricevuto 5mila euro per un'ora e mezza e una volta un Cartier bellissimo. Amano essere generosi". I clienti "hanno tutti famiglia, sono sposati, tutti."

La escort ha rivelato di aver partecipato a "una festa privata con magistrati e personaggi molto potenti magari non conosciuti all'opinione pubblica" in cui c’erano “cocaina e droga delle stupro”. “C'erano anche ragazze molto giovani. Ho detto che non volevo più essere invitata a una roba del genere", ha aggiunto la donna, specificando che i nomi non li farà mai per paura di “rovinarsi”

