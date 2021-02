"Nuovo Ordine Mondiale", il singolo di Anticorpi contro il Covid

Roma, 12 feb. (askanews) - "Nuovo Ordine Mondiale" (etichetta Sunflower) è il nuovo singolo di Anticorpi. Una canzone-farmaco per guarire dal bombardamento mediatico di quest'anno. Fake news, complotti, negazioni, verità e post verità in un brano per elaborare ed esorcizzare, per non subirle passivamente, le tante informazioni che arrivano da ogni dove.Anticorpi è una band elettro-pop con un estetica cyber e medical. Il cuore del progetto è unire musica elettronica veloce, intensa e ballabile con testi ben lavorati, coinvolgenti e provocatori, proponendo performance dal vivo, frontali, cariche di energia e di spettacolo.Le due voci della band alternano un ruvido cantato classico a uno spoken word più incalzante, incarnando le diverse anime del progetto: punk e pop, nichilista e sexy, clubbing e performativa, veloce ed energica, intimamente coinvolgente e politicamente scorretta.