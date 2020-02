Oltre 1.000 contagiati e 29 morti. Coronavirus, i guariti salgono a 50

Le persone contagiate dal coronavirus in Italia superano quota mille e arrivano a 1049; i decessi sono 29 e 50 i guariti. Lo ha riferito il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, nel punto stampa nella sede del Dipartimento. "Dei 1049 contagiati - ha spiegato - il 52% è in isolamento domiciliare, sono persone che non hanno sintomi o hanno sintomi talmente lievi da non richiedere ricovero. I ricoverati con sintomi sono 401, il 38% dei colpiti dal coronavirus, e 105 persone, il 10%, sono in terapia intensiva". "Registriamo 8 decessi nella giornata di oggi di persone che erano positive al coronavirus, persone anziane, 6 in Lombardia e 2 in Emilia Romagna. Abbiamo 4 guariti, è un dato positivo, sono della Liguria". "Il totale della distribuzione del numero nelle tre Regioni più importanti delle persone contagiate è di 552 nella Lombardia, il 52%; 189 in Veneto, il 18%; e 213 in Emilia Romagna, il 20% del totale. Sui tamponi effettuati siamo arrivati a oltre 18.500", ha concluso Borrelli.



Borrelli ha inoltre riferito che "prosegue l'attività di riscontro da parte dell'Istituto superiore di Sanità, con 478 casi positivi su 478 analisi condotte". "Al di là del personale sanitario in genere, che sta gestendo con un grande impegno, proseguono le attività di oltre 1800 uomini tra forze armate, dell'ordine e oltre 800 nostri volontari. Oltre 200 mezzi sono impiegati in aggiunta ai mezzi ordinari". "Oggi - ha ricordato - c'è stata una importante riunione tra Conte, i ministri interessati e i presidenti di Regione perchè da lunedì scadranno le ordinanze a doppia firma: si sta ancora lavorando per confezionare il provvedimento con il quale si andrà a dare disposizioni sull'operatività delle scuole e la ripresa delle attività nelle Regioni in cui ci sono state restrizioni. È ancora presto per dare i dettagli: si sta lavorando. È un lavoro importante che si aggiunge a quello fatto ieri nel Consiglio dei Ministri con l'adozione di una serie di misure compresa la sospensione del pagamento dei mutui per chi vive nei territori della 'zona rossa'", ha concluso Borrelli.