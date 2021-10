Omicidio Alex, fermata la madre. Ha inviato la foto del figlio ferito al papà

La donna accusata di aver ucciso il figlio di due anni a Po Bandino (Citta' della Pieve) avrebbe inviato una foto del bambino ferito e insanguinato al padre del piccolo, attraverso una piattaforma social. Lo riferiscono gli investigatori. L'uomo, che non si trova in Italia, avrebbe chiamato le forze dell'ordine. La donna si trova in carcere a Capanne (Perugia) con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

Omicidio piccolo Alex, restano da capire movente e dinamica

Su di lei secondo gli inquirenti gravano molti indizi. Sarebbe l'unica ad essere stata in compagnia del bambino nelle sue ultime ore, prima di portarlo morto all'interno di un supermercato. Al vaglio degli investigatori ci sono inoltre numerosi elementi rinvenuti nei pressi del luogo del crimine, su cui saranno fondamentali i riscontri della scientifica. Un passeggino, trovato a pochi passi dal supermercato, su cui ci sono delle macchie che potrebbero essere tracce di sangue. Anche dei giocattoli, un peluche, un pannolino usato: oggetti che potrebbero essere appartenuti alla piccola vittima. Ancora da capire con certezza dove e in che modo sia avvenuto l'omicidio, così come le motivazioni dietro il gesto. L'attenzione dei carabinieri si è concentrata su un casale abbandonato, situato a poche decine di metri dal supermercato dove è stato trovato il corpo del bimbo. Nei dintorni, è stata rinvenuta una maglietta sporca di sangue con dei tagli sulla parte anteriore e una felpa della madre. Il sospetto è che quella fosse indossata dal piccolo al momento della violenta aggressione.Tutti questi elementi hanno spinto la procura a fermare la madre del bambino, anche se restano ancora da chiarire alcuni aspetti.