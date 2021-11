Omicidio di Malcom X, scagionati due condannati dopo 55 anni

Omicidio Malcom X, liberi dalle accuse due condannati dopo 55 anni, grazie a 22 mesi di indagini sui reali esecutori dell'assassinio del leader dei diritti civili

Erano stati condannati per l'omicidio di Malcolm X nel febbraio del 1965. Dopo 55 anni, Muhammad Aziz e Khalil Islam sono stati liberati dalle accuse. La notizia arriva dal New York Times spiegando che la decisione arriva dopo 22 mesi di indagini sui reali esecutori dell'assassinio del politico statunitense attivista per i diritti civili. Il quotidiano ha sottolineato che l'assoluzione è di fatto l'ammissione dei gravi errori che spesso vengono compiuti in casi di estrema importanza.