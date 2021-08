Omicidio Favara, killer a viso scoperto e nessuno ha visto. "Muro di omertà"

Omicidio Favara, killer a viso scoperto e nessuno ha visto. "Omertà"

L'omicidio di Favara, un paesino in provincia di Agrigento, resta un giallo irrisolto. A perdere la vita è stato l’ex presidente del consiglio comunale Salvatore Lupo, gestore di alcune residenze per anziani, freddato da due colpi di pistola, davanti ad un bar del porto nel pieno del pomeriggio di domenica scorsa, il killer era a viso scoperto ma nessuno ha visto niente. «Ci siamo trovati di fronte a un pesante muro di omertà — allarga le braccia il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio — non abbiamo avuto alcuna collaborazione». E quel killer a volto scoperto - si legge su Repubblica - che ha puntato una calibro 38 alla testa di Lupo è scomparso nel nulla. La pista dei dissidi economici con i soci in affari e l’ombra della mafia tra i possibili moventi. Nessuno l’ha visto arrivare alle sei del pomeriggio, eppure c’erano diverse persone in strada. Al distributore, al circolo, affacciate ai balconi. Nessuno l’ha visto fuggire.

Questo - prosegue Repubblica - hanno ripetuto ai carabinieri. Nessuno ha sentito gli spari: il primo colpo è andato a vuoto, gli altri due hanno fermato l’imprenditore mentre cercava di rifugiarsi in bagno. Sostiene di non avere visto nulla anche il barista, che era lì davanti. «Ero chino sul bancone a fare i gelati», ha farfugliato. Aveva la paura negli occhi. La stessa paura che adesso corre più veloce dei passi in via IV Novembre. «Certe atmosfere sanno di passato», sussurra un vecchio investigatore, che ne ha raccolti tanti morti per le strade di Favara.