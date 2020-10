Omicidio Lecce, un nuovo bigliettino del killer: "Un'ora e mezzo di tempo"

Antonio De Marco adesso è pentito. L'assassino 21enne reo confesso di Daniele ed Eleonora, la giovane coppia di Lecce, una volta ascoltate le accuse a suo carico ha ammesso il suo dispiacere, ma di quei fatti dice di aver rimosso tutto. Non ricorda - si legge sul Messaggero - le pugnalate mortali alla coppia né la pianificazione del delitto. Ieri, intanto, una nuova perquisizione nella stanza affittata in via Fleming, sempre a Lecce, a poche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio, ha permesso ai carabinieri di sequestrare altro materiale.

Nello specifico, - prosegue il Messaggero - un altro foglietto simile a quelli persi a casa delle vittime. E anche in questo caso, vi sarebbero riportati appunti sulle modalità con cui portare a termine l'omicidio. Una scansione temporale dei movimenti che avrebbe dovuto rispettare quella sera, dal momento dell'uscita da casa fino al suo rientro, dopo l'omicidio. È riportato a mano il percorso da seguire, sono cronometrati anche i tempi di percorrenza e della permanenza nella casa, luogo del delitto. Un'ora e mezzo: tanto sarebbe dovuto durare il tutto.

In caserma, quella notte, De Marco aveva confessato subito. «Sì, sono stato io a uccidere Daniele ed Eleonora», aveva detto ai militari e ai magistrati della Procura salentina. Il movente, per quanto assurdo possa sembrare, è la felicità altrui; e, di conseguenza, l'infelicità propria. «Sono solo, non ho amici, non faccio nulla se non studiare aveva continuato, come un fiume in piena. Mi montava la rabbia a vedere Daniele ed Eleonora sempre così felici».