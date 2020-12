Omicidio Pamela, il medico legale: "Strappare la sua foto un gesto spregevole"

“Chi ha strappato via la foto sorridente di Pamela Mastropietro dal pino in via Spalato, a Macerata, ha compiuto un gesto spregevole e che la comunità locale deve condannare con forza. Infanga la memoria di una ragazza che amava la vita, ma che ha incontrato sulla sua strada la violenza omicida di un pusher nigeriano, Innocent Oseghale, poi condannato all’ergastolo per il crimine orrendo commesso. Ma una foto strappata non farà tacere chi combatte ogni giorno contro le violenze e i soprusi”. E’ quanto afferma Luisa Regimenti, medico legale, che ha seguito come consulente di parte civile la famiglia Mastropietro nel processo per l’omicidio della 18enne romana, che venne fatta a pezzi, infilata in due trolley e abbandonata nella campagna di Macerata.