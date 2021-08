Omicidio Vanessa, "L'ha presa per i capelli e ha sparato 7 volte". Il racconto

Omicidio Vanessa, "L'ha presa per i capelli e ha sparato 7 volte"

L'omicidio- suicidio di Aci Trezza, una frazione di Catania, continua a far discutere. A perdere la vita è stata Vanessa, una ragazza di 26 anni, a spararle senza pietà il suo ex, un 38enne Antonio Sciuto, già noto alle forze dell'ordine proprio perchè perseguitava la ragazza, ma non c'è stato nulla da fare, nessuno è riuscito a fermarlo. Prima l'ha uccisa e poi si è suicidato. "L’ha presa per i capelli e ha iniziato a spararle". Uno, due, sette colpi. Vanessa non ha avuto scampo. È stramazzata - si legge sul Corriere della Sera - davanti agli occhi atterriti di Ylenia e dei due ragazzi con i quali stava passeggiando sul lungomare di Aci Trezza. Più in là, davanti al chiosco dove il gruppo trascorreva spesso le sere d’estate, gli altri amici di Trecastagni.

Ylenia, - prosegue il Corriere - rimasta peraltro leggermente ferita, ha raccontato quegli attimi di terrore ai parenti e agli inquirenti. La ragazza ha visto tutto: "Antonino è arrivato con la macchina e quando Vanessa se n’è accorta gli ha detto “vattene via perché chiamo il maresciallo”. Ci siamo allontanati e lui ci ha inseguito a piedi». Aveva preso a noleggio una macchina, lui che di lavoro fa il rivenditore d’auto, e aveva con sè la pistola e, nella testa, il folle piano, come dimostrano i 28 proiettili calibro 7.65 trovati dai carabinieri nell’abitacolo della macchina.