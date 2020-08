"Palamara, vada a fare in c..o". Il video esclusivo di Affaritaliani.it

Storico vaffa per Luca Palamara. Metti una sera a cena in un ristorante e Luca Palamara viene raggiunto al termine di una conversazione tra politica e magistratura da un “vaffanculo” che resterà per lungo tempo nella memoria del magistrato.

In veste di commensale, Palamara prova a vestire i panni del magistrato inquirente di fronte all'avventore che lo riconosce seduto a tavola e che mette in piedi un'invettiva educata e gentile che culmina con un proclama ripreso dal telefonino: “Signor giudice, vorrei esprimere in maniera formale e corretta il dissenso per tutti gli italiani che non sono piddini, pulciosi e comunisti d'Italia per quello che avete fatto, glielo posso esprimere, io sono di destra e secondo me qua abbiamo fatto la frittata - dice l'uomo con timbro del Nord Italia e modi forbiti - qua abbiamo fatto proprio la frittata. Da parte di tutti noi, vada a fare in culo”.









Cena rovinata e vacanza rovinata per il magistrato nell'occhio del ciclone che tutto si aspettava tranne una conversazione inizialmente gentile e culminante con l'insulto che diventa subito virale. C'è chi dice che il video sia stato girato in Sardegna e chi sostiene che il teatro del vaffa sia un locale della Liguria. Nulla muta.