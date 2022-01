Paolo Calissano morto. Un dramma segreto che nessuno conosceva...

Barbara D'Urso: “Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… "

Una delle prime persone a esprimere dolore per la morte di Paolo Calissano è stata Barbara D’Urso, che con l’attore ha condiviso il set de “La dottoressa Giò”. La nota conduttrice Mediaset ha scritto su Twitter: “Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti”. A corredo una fotografia dal set della fiction.

Il suo messaggio, si legge su https://www.liberoquotidiano.it/, ha scatenato non poche polemiche tra gli utenti. Alcuni di loro, in particolare, non lo hanno ritenuto adeguato al momento di dolore. Qualcuno ha scritto: “Si piange il morto ma non si aiuta il vivo. Tipico del nostro Paese”. Un altro invece: “Si è perso ma non lo ha aiutato nessuno a tornare nel mondo dello spettacolo!”. Altri ancora invece hanno criticato la scelta di alcune parole, come “ti sei perso”. “Nel momento che si era perso dovevate pensarlo, invece…”, ha scritto ancora qualcuno.

Ma non è tutto. C’è anche chi ha trovato di cattivo gusto l’hashtag relativo alla "Dottoressa Giò". “Avrei evitato”, “Tanto per dire che hai fatto la dottoressa Giò”. Un altro utente ha accusato la conduttrice di aver voluto solo mettersi in mostra. Infine c’è chi ha chiosato con un lapidario “ipocrisia“.