Papa Francesco, il segnale della paura: tutti in piazza San Pietro per pregare

Papa Francesco, arriva il segnale della paura: il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin guiderà alle 21 in piazza San Pietro il rosario “per la salute del Santo Padre”. E' il primo vero evento di preghiera dopo le riunione serali al Gemelli che richiama “il popolo di Dio”, quasi fosse una preparazione all'evento estremo che catalizzerà l'attenzione proprio su piazza San Pietro.

La "famiglia romana" chiama a partecipare

All'evento sono chiamati a partecipare i cardinali residenti a Roma, i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma di cui è Vescovo proprio Papa Francesco. Ma perché il Rosario: intanto perché è la preghiera più semplice ed è quella che unisce la famiglia tra grandi e piccoli, ricchi e poveri, sani e ammalati e per la Comunità cristiana romana ha il senso dell'unione della famiglia del Papa. Ecco, la famiglia del Papa, rappresentata dai romani si unisce in preghiera, chiamando idealmente a raccolta tutta la comunità cattolica mondiale.

Il sindaco Gualtieri: "Facciamo il tifo per lui"

A dare ulteriori dettagli sul profondo rapporto tra Roma e Francesco è stato il sindaco Roberto Gualtieri: “Siamo tutti vicini a Papa Francesco stiamo tutti pensando a lui, preghiamo per lui confidiamo nella sua straordinaria energia, ne abbiamo tutti bisogno e facciamo il tifo per lui”.

Il Papa e il Giubileo

Conclude Gualtieri ai microfoni di Rai Radio2: “E' una persona straordinaria che ama tantissimo Roma, è voluto venire in Campidoglio e ci è stato vicino anche in questa fase dei lavori” per il Giubileo, “dicendo che è importante lavorare per i pellegrini quanto per la città”. E alla domanda se le sue condizioni di salute possono incidere sul Giubileo, il sindaco ha risposto: “Noi speriamo tutti che si riprenda prestissimo e che i programmi possano proseguire come stabilito”.

Patriarca Venezia, 'facciamogli sentire tutto il sostegno'

Nella basilica di San Marco, stasera, il patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia presiede la recita del rosario ed invita quanti potranno farlo ad intervenire di persona e pregare per la salute di Papa Francesco. "Coloro che non potranno presenziare sono invitati ad unirsi spiritualmente in preghiera. Il patriarca - sottolinea il patriarcato - rinnova l’invito alle comunità parrocchiali e religiose, alle associazioni, ai movimenti e alle famiglie ad unirsi in preghiera così da far sentire al Santo Padre la vicinanza e il sostegno dell’intera Chiesa che è in Venezia".