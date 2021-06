Papa Francesco, all'udienza generale c'è anche Spiderman VIDEO

All'udienza generale di Papa Francesco nel cortile di San Damaso in Vaticano è comparso anche un uomo con il costume di Spiderman. Tra le file dei fedeli che assistono, inquadrato per qualche istante dalle telecamere, è Mattia Villardita, lo "Spiderman di corsia" che a dicembre dello scorso anno ha anche ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica per l'impegno e la creatività con cui allevia le sofferenze dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici. "Spiderman" ha compiuto le sue imprese anche nel lockdown: “Ho fatto oltre 1400 videochiamate, non potendo andare di persona” racconta. E segue i bambini, si legge su Vatican News, attraverso il contatto continuo con i genitori, anche quando rientrano a casa: “Organizziamo feste a sorpresa o, anche più semplicemente, la consegna di una pizza”.