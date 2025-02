Papa: Parolin, voci dimissioni pontefice? 'Inutili speculazioni. Si sta riprendendo'

Papa: Vaticano, 'ha riposato bene al Gemelli'

"Papa Francesco ha riposato bene". Lo fa sapere il Vaticano in una riga di aggiornamento sulle condizioni del Pontefice ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma. Ieri i medici hanno parlato per la prima volta con i media e hanno spiegato che Bergoglio “non è fuori pericolo" poiché in casi del genere c'è sempre il rischio sepsi ovvero "che i germi passino nel sangue”.

Papa: Parolin, voci dimissioni pontefice? 'Tutte inutili speculazioni'

Voci di dimissioni? "Mi sembrano tutte inutili speculazioni. Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano". Così in un'intervista al Corriere della Sera il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. È andato a trovare Francesco al Policlinico? "Gli ho fatto sapere che sono disponibile a incontrarlo, se lo ritiene necessario, ma finora non c’è stato bisogno. Al riguardo, è meglio che resti protetto e abbia meno visite possibile, per poter riposare e così rendere più efficaci le terapie a cui è sottoposto. Grazie a Dio - spiega - le notizie che arrivano dal Gemelli sono incoraggianti, si sta riprendendo. Gli sono state mandate delle pratiche d’ufficio e ciò significa che procede bene".

In questi giorni si sono diffuse notizie false e allarmi, si torna a parlare di "corvi" intorno al Vaticano. Avverte un clima particolare? "Sinceramente, devo dire che non conosco se ci sono manovre del genere e cerco, in ogni caso, di restarne fuori. D’altra parte, penso sia abbastanza normale che in queste situazioni si possano diffondere voci incontrollate o venga pronunciato qualche commento fuori luogo: non è certo la prima volta che accade. Non credo però - dice Parolin - che ci sia alcun movimento particolare, e finora non ho sentito niente del genere".