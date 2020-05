Parte l'assemblea dell'Oms: Più di 100 Paesi chiedono inchiesta indipendente

Coronavirus: Oms, ​116 Paesi chiedono inchiesta indipendente. Taiwan esclusa: "Bullismo cinese. Pechino: “I tempi non sono maturi per un’inchiesta”

Il progetto di risoluzione promosso dall'Unione Europea e dall'Australia che chiede un'inchiesta indipendente sulle origini e la diffusione del coronavirus ha ottenuto il sostegno di 116 nazioni all'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della Sanità che si tiene oggi e domani in videoconferenza. Si tratta di un numero molto alto ma non ancora sufficiente per essere approvata. La risoluzione su Covid-19, anticipata dalla Reuters, verrà presentata martedì ma necessita del sostegno di due terzi dei 194 membri dell'assemblea, l'organo di governo dell'Organizzazione mondiale della sanità. La Cina si è sempre fortemente opposta all'ipotesi di un'indagine internazionale sulla pandemia. Il ministro degli Esteri australiano, Marise Payne, ha riferito noto che i negoziati sono ancora in corso. Nella bozza non si menziona la Cina o Wuhan (la città in cui il virus è stato accertato per la prima volta). Ma si esorta la comunità sanitaria globale a "identificare la fonte zoonotica del virus e l'introduzione nella popolazione umana, incluso il possibile ruolo di ospiti intermedi, anche attraverso sforzi come missioni sul campo scientifiche e collaborative".

Coronavirus, Cina: "Tempi non maturi" per inchiesta

La Cina si vede sul banco degli imputati per la diffusione del coronavirus e finora è sempre opposta all’inchiesta promossa dall’Australia ed appoggiata da diversi altri Paesi. La Cina pur dicendosi favorevole, recentemente, a un’indagine “aperta, trasparente e inclusiva” sulla tracciabiità del virus, ha detto che deve tenersi “in un momento appropriato, dopo che sarà finita la pandemia” e sotto la guida del direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La Cina ritiene che sia troppo presto per lanciare un'indagine sull’origine della pandemia, dal momento che molti Paesi ritengono che l’emergenza non sia ancora finita. “I tempi non sono maturi per un’inchiesta” sulla tracciabilità del coronavirus responsabile dell’emergenza sanitaria globale, ha scandito il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, in concomitanza con l’avvio dell’Assemblea Mondiale della Sanità, dove il presidente cinese Xi Jinping terrà un discorso in video-conferenza.

La grande esclusa dell'Assemblea è Taiwan, confermano fonti a Repubblica, che ha confermato di non aver ricevuto alcun invito, e ha criticato la Cina per il suo "bullismo". La sua presenza all'Assemblea sarebbe stata possibile secondo Pechino solo con il previo riconoscimento del principio della "Unica Cina", ritenendo l'isola parte del suo territorio destinato alla riunificazione anche con l'uso della forza.