Partitella in carcere tra Cartelli rivali finisce in tragedia: 16 morti

Volevano celebrare con una partitella l’arrivo dell’anno nuovo, l’hanno trasformata in una ecatombe. E’ la drammatica notizia che arriva in queste ore dal Messico dove una ‘amichevole’ tra due Cartelli della droga nel carcere dello Stato di Zacatecas è finita nel dramma: ci sono addirittura 16 morti, stando alle notizie che arrivano dal Paese sudamericano. La tragedia è avvenuta lo scorso martedì, ma solo ora la notizia si sta espandendo a macchia d’olio in tutto il Mondo, come riporta Open.Online

A scontrarsi sarebbero stati i cartelli rivali del Golfo e degli Zetas, che però si erano accordati per un ‘partidillo’ amichevole all’interno del vasto circondario della prigione. Una disputa di campo, però, ha scaldato gli animi e ben presto sono usciti (non si sa da dove) armi e coltelli. Oltre ai 16 morti ci sono almeno 22 feriti. I militari, accorsi sul posto, avrebbero impiegato almeno 2 ore per riportare la calma e placare il conflitto a fuoco. In queste ore, come spiega Open.Online, le autorità stanno rinforzando i controlli nelle altre carceri per tamponare la situazione ed evitare eventuali ritorsioni o prosecuzioni della battaglia. Che, in teoria, doveva essere solo una partitella per festeggiare l’anno nuovo.