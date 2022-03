Perrino a Ore14: "Relazione preside-studente? È solo un problema deontologico”

“La relazione preside-studente? Nessun reato, è un problema deontologico”

Nuovo intervento in Rai del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. Durante il corso della trasmissione Ore 14 si è discusso dei principali casi di attualità: la presunta relazione tra la preside di un liceo romano e un suo studente, l’efferata uccisione di Carol Maltesi e infine si è parlato della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Nel commentare la vicenda della preside del Liceo Eugenio Montale di Roma, il direttore Perrino ha detto: “Io frenerei sulla ricostruzione della vicenda perché da quello che si capisce i messaggi pubblicati sono degli screenshot, quindi in questo caso non sapremo mai a chi appartengono. A meno che non ci sia un’indagine della magistratura, che attualmente manca trattandosi di due adulti. Ci ricorda una storia analoga avvenuta 50 anni fa, quello di Popi Sarracino, che Indro Montanelli commentò dicendo ‘innocente o colpevole si tratta di una montatura'”. Per il direttore non si tratta di “una questione etica che definisce il bene e il male, semmai una questione deontologica”.

Denise Pipitone, la Commissione parlamentare d'inchiesta non si farà

Per quanto riguarda il caso della Commissione parlamentare sulla scomparsa di Denise Pipitone, caso di cui Affaritaliani.it si è occupato a lungo, durante la diretta di Ore 14 Milo Infante ha letto un messaggio ricevuto da Alessia Morani. La deputata del Pd, prima firmataria insieme a Carmelo Miceli della proposta sull’istituzione della Commissione, ha annunciato che l’inchiesta parlamentare non si farà.

“Come anticipato da Miceli, gli altri capigruppo non hanno accolto di derogare la richiesta. Purtroppo esisteva un accordo preesistente di cui non eravamo a conoscenza. Non possiamo, e non per nostra volontà procedere con il lavoro. Questa è anche per me una sconfitta”, la giustificazione della Morani. Quindi dopo tante chiacchiere il Parlamento ha scelto di non fare luce sul fallimento dell’indagine della magistratura.

