Ponte crollato tra Massa e La Spezia, 2 furgoni cadono. C'erano state denunce

Crolla ponte di Albiano Magra (Massa Carrara): due furgoni coinvolti questa mattina nel crollo. Un autista ferito

I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 10.25 ad Aulla (Massa Carrara) per il crollo del ponte sulla Sp70 che collega la provinciale alla Sp62. Secondo le prime informazioni, il cedimento avrebbe coinvolto un furgone che stava attraversando il viadotto, ma, a quanto si apprende, il conducente sarebbe riuscito a uscire dal veicolo. Due le squadre dei vigili del fuoco che stanno operando sul posto, allertato anche il nucleo Usar. Il ponte crollato, sul fiume Magra, collega la località Caprigliola con Albiano Magra tra le province di Massa Carrara e La Spezia.

I veicoli in transito coinvolti nel crollo del ponte in località Albiano, ad Aulla (Massa Carrara), sono stati due furgoni che sarebbero rimasti comunque sopra la carreggiata collassata. Uno dei conducenti sarebbe rimasto illeso e si sarebbe messo in salvo da solo, mentre un altro autista è rimasto ferito e ricoverato in ospedale a Pisa con un trauma toracico e non sarebbe in pericolo di vita. Il ponte collega Albiano Magra in provincia di Massa Carrara e Santo Stefano Magra, tra Toscana e Liguria. L'infrastruttura crollata questa mattina, intorno alle 8, negli ultimi mesi era stata al centro di polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito a un'ondata di maltempo, si era formata una crepa notata anche da molti automobilisti. Ma dopo un intervento di riparazione e dopo il sopralluogo dei tecnici Anas era stato dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico.

La Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sta seguendo la vicenda riguardante il crollo del ponte sul fiume Magra, del Comune di Aulla (MS). Lo rende noto il Mit. De Micheli ha contattato il sindaco del Comune, Roberto Valettini, per accertarsi delle condizioni di salute della persona coinvolta che, stando alle prime informazioni, sembra avere riportato lievi ferite. La ministra ha inoltre chiesto immediatamente una dettagliata relazione ad Anas, la societa' che nel 2018 e' diventata gestore dell'ex strada provinciale 70, acquisendo la gestione dalla Provincia di Massa Carrara. Gli accertamenti sono in corso e Anas, su richiesta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedera' a fornire tutte le informazioni conseguenti sulla viabilita'.