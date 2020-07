Ponte di Genova non a norma, molti dubbi. Bucci: "Il governo ha messo fretta"

Il nuovo ponte di Genova non è ancora stato inaugurato ma è già polemica sull'opera di Renzo Piano. E' stato costruito con urgenza e di conseguenza il progetto è stato adattato a quello del precedente modello, il ponte Morandi degli anni '60. Solo due corsie, - si legge sulla Stampa - curve strette in uscita, e sulla velocità massima consentita farà anche peggio rispetto al passato: 80 chilometri orari (forse 70 sulla tratta verso Savona), contro i 90 del ponte Morandi. Ma si doveva far presto. Il progetto regalato da Renzo Piano, infatti, ha mantenuto raggi delle curve e lunghezza dei rettilinei ricalcando quelli del vecchio ponte Morandi. Elementi concepiti negli anni ’60, quando venne costruita l’autostrada e non esistevano ancora le norme, più stringenti, previste dal decreto del ministero dei Trasporti del 2001.

Tanto da far sorgere il dubbio che il nuovo ponte non sia a norma, proprio mentre ieri mattina iniziavano i collaudi, con 2500 tonnellate distribuite su 56 tir posizionati lungo il tracciato per il primo stress test. Timori «infondati», ribatte la struttura commissariale guidata dal sindaco Marco Bucci. «È a norma. La curva del tracciato era già preesistente », e il nuovo ponte - chiarisce in una nota - «ricalca quell’impostazione, conforme ai vigenti requisiti tecnici ». Poi, però, aggiunge: «Non è il commissario, ma il governo e il Parlamento ad aver stabilito di dover operare in estrema urgenza».