Ponte Morandi, "Mai stato a Genova in vita mia". Ma era il controllore rischi

La vicenda del crollo del Ponte Morandi, costata la vita a 43 persone torna d'attualità, con importanti novità provenienti dall'inchiesta in corso, che deve accertare le responsabilità sulla tragedia. L’ uomo che aveva il compito di classificare il rischio della struttura - si legge sul Fatto Quotidiano - non lo aveva mai visto dal vivo. E oltre a non avere ispezionato di persona l’infrastruttura più malmessa d’Italia, unica tra le migliaia di opere gestite da Autostrade per l’Italia a “meritare” fin dal 2013 una menzione nei documenti interni per il “rischio crollo a causa di ritardate manutenzioni”–quel funzionario nel capoluogo ligure non era mai stato nemmeno per turismo: “Io manco ci ero mai andato a Genova... a vedere questo ponte... mi han detto: ‘Fai l’analisi dei rischi catastrofali’. E io: ok”. È il 28 marzo del 2019 e Roberto Salvi, membro operativo del risk management di Autostrade per l’Italia, ne parla al telefono con il padre. "Mi sono posto il problema e sono andato da quello che si occupa dei ponti. Gli ho chiesto: dov’è che potrebbe avvenire una catastrofe? Lui mi ha aperto il computer e mi ha fatto vedere: ‘Ecco, qui’. Finito. È così che è nata”.

Il rischio crollo ogni anno, - prosegue il Fatto - era stato valutato “basso”. Su che base veniva dato quel voto? In teoria la risposta veniva dai dati forniti da sensori montati sul Morandi. Apparecchi che, come hanno scoperto poi i finanzieri, non esistevano. Erano stati tranciati durante un cantiere da operai di Pavimental, società controllata da Autostrade. E nessuno, da quel momento un poi, li aveva più riattivati. “Io ero convinto che ci fossero e che fornissero informazioni alla Direzione di Tronco –giura Salvi al padre –. Il sensore è come se tu la notte tremi e hai la mano appoggiata a me, io lo sento che tremi. Invece il maresciallo mi ha detto che non c’erano sensori. E mi ha chiesto se questo oggi cambierebbe la mia valutazione. E certo che la cambierebbe!”. È andata a finire come sappiamo. Quando il ponte ha tremato, non c’era nessuna mano a sentire. E oggi piangiamo 43 morti.