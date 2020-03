Posso andare a correre al parco? Si va verso la stretta totale. LEGGI

Posso andare a correre al parco? Spadafora annuncia la possibilità di un divieto totale

Se finora "abbiamo lasciato questa opportunità" dell'attività motoria all'aperto "è perché la comunità medico scientifica ci diceva di dare la possibilità a molte persone di poter correre, anche per altre patologie... Però l'appello generale era di restare a casa. Se questo appello non viene ascoltato saremo costretti a porre un divieto assoluto". Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al Tg1.

Posso andare a correre al parco? Come si stanno comportando all'estero

In Spagna si rischia la multa - In Italia la chiusura dei parchi viene stabilita singolarmente dai Comuni. Al momento, infatti, non vi e' alcuna norma specifica a livello nazionale. Anche in questo caso la Francia ha sposato la linea di Roma: non c'e' alcuna norma che ordina la chiusura dei parchi, ma alcune citta' stanno procedendo autonomamente: il sindaco di Parigi, ad esempio, ha annunciato che avrebbe chiuso i giardini pubblici. Leggermente diverso il discorso in Spagna, dove e' stato vietato fare jogging all'aperto. Per chi va a correre nei parchi, insomma, scatta la multa. Anche in Germania i parchi rimangono chiusi, compresi i parchi giochi per bambini. Posso andare a correre al parco? Nel Regno Unito si. I cittadini sono stati solamente invitati a evitare occasioni di contatto sociale. Stessa cosa per gli Usa, dove vanno evitate le occasioni di assembramento con piu' di dieci persone.

Posso andare a correre al parco? Spadafora annuncia la stretta e sulla Serie A...

"Ritengo che la serie A possa riprendere a giocare dal 3 maggio, almeno questo è quello che speriamo. Poi valuteremo se a porte aperte o chiuse, dipenderà dalla situazione". Lo afferma il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al Tg1. "A questo naturalmente si aggiungeranno le competizioni internazionali, Europa League e Champions League, che si incroceranno con il nuovo calendario".

Posso andare a correre al parco? Runner spaventati ma per ora si puo' ancora correre

Niente piu' jogging, nemmeno nel rispetto dei limiti e delle distanze di sicurezza? L'annuncio della possibile introduzione di un divieto esplicito alle attivita' sportive all'aperto fatto dal ministro Vincenzo Spadafora ha alimentato i dubbi della grande comunita' dei runner disorientando anche chi aveva creduto di aver interpretato nel verso giusto le restrizioni anti coronavirus. Ma fin quando il divieto non sara' messo - se mai sara' messo - effettivamente nero su bianco, valgono le regole del primo decreto del governo e della successiva circolare del Viminale. L'attivita' sportiva all'aperto, insomma, per ora resta consentita. Una attivita' sportiva individuale, naturalmente, non di squadra. E correre, in particolare, si puo', purche' naturalmente non con altri e comunque sempre rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di un metro.

Piuttosto, proprio dal Viminale fanno notare che i controlli di polizia sono gia' diventati e diventeranno ancora piu' rigorosi, visto che nei primi giorni qualcuno si era improvvisato podista solo per star fuori: complice anche la chiusura di parchi e ville in molte citta', il runner di turno e' comunque tenuto ad allenarsi il piu' possibile vicino a casa, senza star fuori un tempo eccessivo e senza prendere l'auto per raggiungere la location prescelta. Tra l'altro, se per l'attivita' motoria non e' prevista autodichiarazione, in sede di controllo ci si puo' comunque sentir chiedere il perche' dello spostamento. E se si dice il falso, si incappa nelle sanzioni previste.