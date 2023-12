Praga, sparatoria in un’università del centro: morti e feriti

Praga, sparatoria all’università

Ha causato morti e feriti una sparatoria avvenuta in un'università nel centro di Praga. Ci sarebbe un uomo armato sul tetto, che è stato immediatamente "neutralizzato" dalla polizia. Secondo le informazioni dell'emittente ceca Ctk, a essere interessata è la facoltà di filosofia la Charles university di Praga. Alcune persone presenti nell'ateneo sono chiuse nelle aule, altre sono state fatte evacuare. La polizia ha chiuso tutta l'area attorno alla piazza Jan Palach, ha bloccato il traffico e ha deviato tram e autobus. Le autorità hanno invitato i cittadini a non sostare nelle vicinanze della piazza e a non uscire. L'intervento della polizia è ancora in corso. Sul posto si recherà anche il ministro degli Interni Vít Rakusan.