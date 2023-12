Praga, sparatoria in un’università: morti e feriti. Eliminato il killer- VIDEO

Praga, sparatoria all'università. Identificato il killer, eliminato dalla polizia

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Praga, una sparatoria è avvenuta all'universita di filosofia, la Charles University, in pieno centro cittadino, causando dieci morti e 30 feriti. La facoltà, così come l'intera piazza e l'area circostante, sono state completamente chiuse ed evacuate. È stato "neutralizzato" dalla polizia il responsabile della sparatoria. L'attentatore sarebbe un studente ceco 24enne, David Kozak. Secondo l'agenzia di stampa Ctk, la polizia della Boemia centrale sta cercando un giovane di 24 anni in relazione alla morte di un uomo nato nel 1968 e che potrebbe essete collegato alla sparatoria.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti sul posto, in seguito ad una segnalazione e, stando a quanto reso noto in un post della stessa Università, si tratterebbe di un cecchino che fino a poco prima si trovava al quarto piano dell'edificio.

