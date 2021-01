Premio Nonino slitta di un anno ma si rafforza la giuria con Agamben e Amiry

Il Premio Nonino, causa pandemia da coronavirus, slitta di un anno e dà già appuntamento per sabato 29 gennaio 2022, quando saranno proclamati, nella sede di Nonino Distillatori a Percoto (Udine), i vincitori della 45esima edizione. Nel frattempo, la giuria del riconoscimento, istituito nel 1975 dalla famiglia Nonino per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e per la valorizzazione della civiltà contadina, si arricchisce di due nuovi membri: Suad Amiry, architetto e scrittrice palestinese Premio Nonino Rist d'Aur - Barbatella d'Oro 2014, e Giorgio Agamben, filosofo e scrittore Premio Nonino a "Un Maestro del nostro tempo 2018". E' quanto ha annunciato oggi la famiglia Nonino con un comunicato.

Sabato prossimo, 30 gennaio, alle ore 11.30, data in cui si sarebbe dovuta tenere la cerimonia di assegnazione dei premi, la famiglia Nonino insieme ai giurati e ad alcuni già premi Nonino, diffonderà dal sito del Premio (premio.grappanonino.it) e dai canali social (@grappanonino) un video messaggio agli Amici del Premio che desiderano essere insieme "in Spirito" in attesa di ritrovarsi a gennaio 2022. Partecipano al video messaggio, tra gli altri, i giurati Antonio Damasio, Adonis, Giorgio Agamben, Suad Amiry, John Banville, Ulderico Bernardi, Peter Brook, Luca Cendali, Emmanuel Le Roy Ladurie, James Lovelock, Claudio Magris, Norman Manea e Edgar Morin. Sono previsti interventi tra gli altri dei premiati: Anne Applebaum, Gianluigi Beccaria, Yves Coppens, Roberto De Simone, Peter Higgs, Fabiola Gianotti, Amin Maalouf, Mo Yan, Ngugi Wa Thiong'o, Martha Nussbaum, Giorgio Parisi, Carlo Petrini, Renzo Piano, Alain Touraine e Yang Lian.

Così Giannola e Benito Nonino, con le figlie Cristina, Antonella ed Elisabetta, spiegano i motivi dello slittamento: "Vista l'emergenza sanitaria che impedisce incontri reali e concreti abbiamo pensato che una componente essenziale del Premio Nonino consiste proprio, anche e soprattutto, nell'incontro reale tra giurati, premiati, ospiti da sempre così vivacemente appassionati di trovarsi insieme, di chiacchierare, di avvicinare concretamente gli autori e le personalità premiate per condividere i valori per cui è nato il Premio. Abbiamo perciò unanimemente deciso di posticipare l'evento a sabato 29 gennaio 2022 piuttosto che inevitabilmente impoverirlo nell'incontro virtuale on line, sempre impari all'incontro reale e concreto e in particolare al Premio e al suo spirito.

Un brindisi in 'spirito Nonino’ sia pure da lontano ce lo concediamo con gioia e amicizia". Per il Premio Nonino si tratta del secondo slittamento consecutivo. Nel 2020 il riconoscimento non è stato consegnato perchè la famiglia Nonino era partita a fine gennaio, in coincidenza con la data della tradizionale cerimonia, per la California per ritirare la ventesima edizione del prestigioso Wine Enthusiast Wine Star Awards, il più importante premio internazionale nel mondo del vino e degli spiriti. La Distilleria Nonino è stata la prima azienda italiana a essere premiata nella sezione "Spirit Brand / Distiller of the Year 2019".